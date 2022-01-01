О компании

Почти у каждого из нас есть свой парикмахер — мастер, к которому мы ходим на протяжении нескольких лет и доверяем свою прическу; свой врач — доктор, которому мы доверяем свое здоровье и заботу о нем; свой тренер — человек, который точно знает, какие нагрузки нам разрешены. У нас есть магазины, где мы постоянно покупаем продукты, бренды одежды, которые мы не променяем ни на какие другие, потому что это наша визитная карточка, рестораны, в которых официанты уже спрашивают «Вам так же, как в прошлый раз?».

Место, где вы обслуживаете свой автомобиль, относится именно к таким. Автосервис «Автогласс.рф» достоин быть «своим», потому что:.