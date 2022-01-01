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Замена и установка стекол

Стоимость работ по замене лобового, бокового или заднего стекла зависит от марки и модели автомобиля. Вы можете позвонить нам для уточнения цены, наш менеджер назовет точную стоимость работ и самого автостекла. Также стоимость стекла вы найдете в нашем каталоге стекол.

Ремонт сколов и трещин

Ремонт стекол автомобиля представляет собой альтернативный способ замены автостекол и подразумевает восстановление верхнего слоя триплекса, благодаря чему возвращается прежняя степень прочности и прозрачности. Кроме того цена ремонта автостекол намного меньше замены стекла..

Тонировка стекол

Тонировка стекол является одним из наиболее популярных и востребованных видов тюнинга, это отличный способ придать автомобилю презентабельный внешний вид и индивидуальность. В наличии пленки с различной светопропускной способностью, премиальные и бюджетные варианты.

Автозапчасти на иномарки

Мы предлагаем владельцам иномарок запчасти и аксессуары к практически любому автомобилю. У нас представлен широкий выбор автозапчастей для иномарок. Каждый клиент получает персонального менеджера, который отслеживает всю цепочку от размещения заказа до его получения.

Продажа автостекол

В продаже стекла в ассортименте начиная от бюджетных вариантов отечественных производителей, заканчивая продукцией мировых брендов VIP уровня.

Полировка фар

Прозрачные, чистые и правильно настроенные фары не только делают ваш автомобиль более привлекательным, но и, что особенно важно, улучшают видимость в темное время суток и повышают безопасность движения.

Каталог стекол

Установлено стекол
2105
Отремонтировано сколов
3430
АВТОГЛАСС.РФ

Это команда профессионалов знающая и любящая свое дело. Наш опыт в цифрах:

Довольных клиентов
2415
Затонировано машин
1135

О компании

Почти у каждого из нас есть свой парикмахер — мастер, к которому мы ходим на протяжении нескольких лет и доверяем свою прическу; свой врач — доктор, которому мы доверяем свое здоровье и заботу о нем; свой тренер — человек, который точно знает, какие нагрузки нам разрешены. У нас есть магазины, где мы постоянно покупаем продукты, бренды одежды, которые мы не променяем ни на какие другие, потому что это наша визитная карточка, рестораны, в которых официанты уже спрашивают «Вам так же, как в прошлый раз?».

Место, где вы обслуживаете свой автомобиль, относится именно к таким. Автосервис «Автогласс.рф» достоин быть «своим», потому что:.

  • предлагает индивидуальное решение для каждого клиента, в том числе, по стоимости работ
  • имеет гибкую ценовую политику, включающую скидки и рассрочку
  • работаем 7 дней в неделю, а также по записи